"الشباب" يواصل انتصاراته ويحرم "الجزيرة" من الوصافة

نجح فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم في مواصلة انتصاراته في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 وكانت تلك المرّة على حساب الجزيرة الإماراتي.
وحقق الشباب الفوز على شقيقه الجزيرة بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.
أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الثاني عن طريق اللاعب جون ماري في الدقيقة 68 واللاعب باولينيو في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده للنقطة رقم 16 فيما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة رقم 4 منتظرًا نتيجة لقاء القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي.