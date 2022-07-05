العدالة أول فريق بدوري المحترفين يدشن تحضيراته للموسم المقبل 2022/23

دشن فريق العدالة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي، مساء الثلاثاء، برنامجه الإعدادي للموسم المقبل 2022-2023 على الملعب الرديف لمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وبذلك يكون العدالة سجل اسمه كأول فريق يبدأ استعداداته للموسم الرياضي الجديد في دوري المحترفين، من خلال الحصة التدريبية الأولى التي أجراها، وانطلقت بالتركيز على النواحي اللياقية المتنوعة، والجري حول الملعب إضافة إلى تقوية العضلات.
وستستمر التدريبات اليومية داخلياً حتى 23 من يوليو الجاري، قبل أن تغادر بعثة الفريق إلى سلوفينيا، لبدء معسكر خارجي الذي ينتهي يوم 13 أغسطس المقبل.
ولم يكشف الجهاز الفني عن المواجهات التجريبية التي سيخوضها، خلال المعسكر الذي يمتد 22 يوماً، قبل العودة إلى الأحساء، وانطلاقة الدوري في الـ25 من أغسطس.
وكان العدالة استقبل فجر الثلاثاء، الثلاثي الأجنبي للفريق، السويسري مارتن أنقا والسويدي ميكائيل دايرستام وحارس منتخب الجبل الأسود مياتوفيتش.