الفتح يتعاقد مع حسين المقهوي لموسمين

ويعتبر المقهوي من لاعبي الوسط البارزين وبدأ مسيرة النجومية بنادي الفتح وكان أحد أبطال موسم النموذجي التاريخي الذي تُوج فيه بلقب الدوري 2012 _ 2013، قبل ان ينتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014.