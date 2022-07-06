الفتح يتعاقد مع حسين المقهوي لموسمين

أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق تعاقدها مع لاعب نادي الأهلي حسين المقهوي لينضم لصفوف فريقها الأول لكرة القدم بعقد احترافي لمدة موسمين حتى2024 .
ويعتبر المقهوي من لاعبي الوسط البارزين وبدأ مسيرة النجومية بنادي الفتح وكان أحد أبطال موسم النموذجي التاريخي الذي تُوج فيه بلقب الدوري 2012 _ 2013، قبل ان ينتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014.
ويمتلك المقهوي خبرة كبيرة في خط الوسط حيث يمتاز ببناء الهجمات والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، وسبق أن مثل المنتخب السعودي الأول في العديد من المناسبات الكبيرة.
يذكر أن المقهوي ثالث صفقات الفتح التي يستعد من خلالها للموسم الجديد حيث كانت البداية بالحارس السويدي جاكوب ريني ( 28 عاماً) حارس نادي اولمبورج الدنماركي وأفضل حارس في الدوري الدنماركي لعام ٢٠٢١ م، ثم بالتعاقد مع المدافع الإسباني فران فيليز لاعب باناثينايكوس اليوناني.