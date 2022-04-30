الفتح يواصل تدريباته تحضيرًا للاتحاد .. و"دونيس" يريح اللاعبين 48 ساعة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء أمس السبت على ملعب النادي الرديف بالأحساء، وذلك بعد فوزه أول أمس على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثالث المواجهات الودية ضمن برنامجه لفترة توقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.