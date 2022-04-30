الفتح يواصل تدريباته تحضيرًا للاتحاد .. و"دونيس" يريح اللاعبين 48 ساعة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء أمس السبت على ملعب النادي الرديف بالأحساء، وذلك بعد فوزه أول أمس على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثالث المواجهات الودية ضمن برنامجه لفترة توقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقسم المدير الفني دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الأمس وخضعت هذه المجموعة لتمارين استرجاعية من خلال الدوران حول مساحة كامل الملعب وبعض تمارين الإطالة والتفكيك.
في المقابل خضعت المجموعة الأخرى لتمارين اعتيادية تنوعت ما بين لياقية وتكتيكية.
إلى ذلك منح دونيس اللاعبين إجازة لمدة يومين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على أن تعاود التدريبات الثلاثاء المقبل.