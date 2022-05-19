محمد بن سلمان يتوج الفيحاء بكأس الملك.. للمرة الأولى في تاريخه

توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن تغلب الفيحاء على نظيره الهلال بركلات الترجيح 3/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة" في جدة.
انتهى الشوط الأول من لقاء الهلال ونظيره الفيحاء بتقدم الهلال بهدف أحرزه سالم الدوسري.
كانت محاولات الهلال الأخطر عن طريق النيجيري "إيغالو" عند الدقيقة الخامسة، ورأسية سالم الدوسري عند الدقيقة العاشرة، لكن دفاع الفيحاء كان في الموعد وشتت الكرة.
وكاد "ماريغا" والحارس المعيوف يتسببان في هدف الفيحاء الأول عند الدقيقة 45 لكن الكرة ذهبت لركلة زاوية لم يستفد منها البرتقالي.
وأبى سالم الدوسري أن يخرج الأزرق متعادلاً، حينما سجل هدفاً عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع 48.
وعند الدقيقة 66 من زمن الشوط الثاني عادل رامون لوبيز النتيجة للفيحاء من خلال عرضية وصلته من زميله علي الزقعان .
وعند الدقيقة 90 أنقذ حارس الهلال " المعيوف " فريقه من هدف فيحاوي ثان إثر تسديدة "مونتاري".
عند الدقيقة 97 أضاع سالم الدوسري فرصة التقدم للهلال .
وابتسم الحظ للفيحاء من خلال ركلات الترجيح 3/1.