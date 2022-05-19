محمد بن سلمان يتوج الفيحاء بكأس الملك.. للمرة الأولى في تاريخه

توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن تغلب الفيحاء على نظيره الهلال بركلات الترجيح 3/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة" في جدة.