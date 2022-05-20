الفيحاء يحتفي مساء اليوم بالكأس وسط جماهيره.. إشادات واسعة بفوزه التاريخي بكأس الملك

أعلنت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي وصول بعثة الفريق الكروي الأول المتوّجة بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم إلى المجمعة.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يصل إلى المجمعة اليوم عند الساعة السابعة مساءً أبطال #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين ".
وأضاف: "حيث ستتوجّه حافلة الفريق إلى مقر النادي، وستقام احتفالية خاصة بالأبطال بعد صلاة المغرب".
وكان الفيحاء توّج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين 2022، بعد فوزه على الهلال في مباراة ماراثونية امتدت إلى ركلات الجزاء الترجيحية "3-1" بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1، في نهائي البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعّة"، أمس الخميس، ليكتب النادي التاريخ بعد نيله لقب الكأس الأغلى للمرة الأولى في تاريخه.
وبتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بات الفيحاء أول المتأهلين إلى دوري أبطال آسيا 2023، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.
وحظي نادي الفيحاء بإشادة واسعة بعد فوزه التاريخي على نادي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس، وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، عقب عام واحد من عودته لدوري المحترفين السعودي.
وتصدر وسما #الهلال_الفيحاء و #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين الوسوم المتفاعلة على موقع تويتر في السعودية بأكثر من 350 ألف تغريدة؛ حيث شارك في التغريد عليها إعلاميون ولاعبو كرة قدم وفنانون سعوديون؛ للإشادة بنادي الفيحاء وتهنئته على الفوز باللقب.