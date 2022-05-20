الفيحاء يحتفي مساء اليوم بالكأس وسط جماهيره.. إشادات واسعة بفوزه التاريخي بكأس الملك

وكان الفيحاء توّج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين 2022، بعد فوزه على الهلال في مباراة ماراثونية امتدت إلى ركلات الجزاء الترجيحية "3-1" بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1، في نهائي البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعّة"، أمس الخميس، ليكتب النادي التاريخ بعد نيله لقب الكأس الأغلى للمرة الأولى في تاريخه.