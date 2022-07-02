الفيحاء ينهي إجراءات التعاقد مع سعود زيدان لمدة 3 مواسم

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي إجراءات شراء عقد للاعب خط الوسط سعود زيدان (1990م) لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من نادي الحزم، وسبق للاعب تمثيل أندية النصر وأبها والجبلين.
وقد جرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، وبحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن أحمد أبانمي.
من جانب آخر عبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف الفيحاء واعدًا جمهور "الاستثنائي" ببذل الجهد والجدية في العمل من أجل خدمة الفريق، وتحقيق تطلعات وطموحات مجلس الإدارة ومحبي الفريق.