الفيحاء ينهي إجراءات التعاقد مع سعود زيدان لمدة 3 مواسم

من جانب آخر عبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف الفيحاء واعدًا جمهور "الاستثنائي" ببذل الجهد والجدية في العمل من أجل خدمة الفريق، وتحقيق تطلعات وطموحات مجلس الإدارة ومحبي الفريق.