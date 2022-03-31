الكشف عن تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنكلترا، إسبانيا، البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروغواي، سويسرا، أمريكا، كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا، المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية، المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف، المتأهل من الملحق الأوروبي.