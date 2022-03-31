الكشف عن تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مستويات المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وذلك قبل عملية سحب القرعة المقررة مساء الجمعة.
وتمّ تقسيم المنتخبات على أربعة مستويات، على أن يمنع التقاء منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة من مجموعات المونديال.
وتنص قوانين القرعة أيضًا على عدم التقاء منتخبين من ذات القارة في مجموعة واحدة "باستثناء القارة الأوروبية".
وستكون قطر ضمن المستوى الأول باعتبارها مستضيفة للمونديال، فيما أتى كل من: المنتخب المغربي، والمنتخب التونسي في المستوى الثالث، ومنتخب السعودية في المستوى الرابع.
ووضعت المقاعد الثلاثة المتبقية التي ستضمن تواجدها في كأس العالم من خلال الملحق في المستوى الرابع أيضًا.
المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنكلترا، إسبانيا، البرتغال.
المستوى الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروغواي، سويسرا، أمريكا، كرواتيا.
المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.
المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا، المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية، المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف، المتأهل من الملحق الأوروبي.