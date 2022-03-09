الليلة في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول.. "الثأر" في قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تنطلق القمة النارية والمثيرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك حينما يستقبل ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان، على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة مرتقبة بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب في باريس؛ بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة 93.
ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم دون اثنين من أهم نجومه؛ البرازيلي كاسيميرو والفرنسي فيرلاند ميندي، لتراكم البطاقات.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، الدفع بالثلاثي المرعب ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، من البداية في خط هجوم فريقه.