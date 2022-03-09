الليلة في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول.. "الثأر" في قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تنطلق القمة النارية والمثيرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك حينما يستقبل ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان، على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة مرتقبة بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.