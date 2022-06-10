المنتخب السعودي لكرة القدم الالكترونية يخوض التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

وسيتنافس المنتخب السعودي في التصفيات النهائية مع منتخبات الكويت والإمارات والمغرب وجنوب أفريقيا و كازاخستان، وذلك على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من العاشر من يونيو وحتى الثاني عشر من ذات الشهر.