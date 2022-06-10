المنتخب السعودي لكرة القدم الالكترونية يخوض التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية التصفيات النهائية المؤهلة إلى "FIFAe Nations Series 2022 "كأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية FIFA22"، والتي ستقام في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، في الفترة من 27 إلى 30 يوليو المقبل.
وسيتنافس المنتخب السعودي في التصفيات النهائية مع منتخبات الكويت والإمارات والمغرب وجنوب أفريقيا و كازاخستان، وذلك على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من العاشر من يونيو وحتى الثاني عشر من ذات الشهر.
ويتأهل إلى النهائيات FIFAe Nations Series 2022 "كأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية FIFA22" ثلاثة منتخبات من المنتخبات الستة المشاركة في التصفيات.