المهاجم الكولومبي "كوردوبا" يطرق أبواب "الشباب"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي الشباب السعودي قد اقتربت من التعاقد مع المهاجم الكولومبي جون كوردوبا لاعب نادى كراسنودار الروسي.
ووفقًا لتلك التقارير فإن إدارة الشباب قدمت للاعب الكولومبي عرضًا لمدة موسمين مقابل 3 ملايين دولار للانتقال للفريق خلال الموسم المقبل.
ويبلغ كوردوبا من العمر 29 عامًا، ويجيد في مركز الهجوم.
ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الرائد، يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين.