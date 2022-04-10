الهلال والشباب لإحكام القبضة على الصدارة أمام الريان والجزيرة.. والإثارة تجمع الفيصلي والسد

بقية المباريات

وفي بقية مواجهات الغد يلتقي فريقا القوة الجوية العراقي ومومباي الهندي على ملعب الملك فهد الدولي عند الساعة الـ 8:15 في لقاء لحساب المجموعة الثانية. ولحساب المجموعة الخامسة يلتقي فريقا ناساف الأوزبكي والوحدات الأردني عند الساعة الـ 8:15 على ملعب الأمير محمد بن فهد. وعند الساعة الـ 11:15 يلتقي الشارقة الإماراتي نظيره استقلول الطاجيكي على ملعب الملك فهد الدولي في لقاء لحساب المجموعة الأولى.