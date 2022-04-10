الهلال والشباب لإحكام القبضة على الصدارة أمام الريان والجزيرة.. والإثارة تجمع الفيصلي والسد

تنطلق غدًا مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022، المقامة في السعودية بنظام التجمع للعام الثاني على التوالي.
الهلال - الريان
يلتقي حامل اللقب فريق الهلال السعودي نظيره الريان القطري عند الساعة الـ 8:15 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في لقاء لحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلاً من الشارقة الإماراتي واستقلول الطاجيكي.
الشباب - الجزيرة
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض أيضًا يستقبل فريق الشباب السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي عند الساعة الـ 11:15 مساء لحساب المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلاً من القوة الجوية العراقي ومومباي الهندي.
الفيصلي - السد
وفي اللقاء الثالث للأندية السعودية يستقبل الفيصلي السعودي فريق السد القطري على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الساعة الـ 11.15، لحساب المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبهما كلاً من الوحدات الأردني وناساف الأوزبكي.
بقية المباريات
وفي بقية مواجهات الغد يلتقي فريقا القوة الجوية العراقي ومومباي الهندي على ملعب الملك فهد الدولي عند الساعة الـ 8:15 في لقاء لحساب المجموعة الثانية. ولحساب المجموعة الخامسة يلتقي فريقا ناساف الأوزبكي والوحدات الأردني عند الساعة الـ 8:15 على ملعب الأمير محمد بن فهد. وعند الساعة الـ 11:15 يلتقي الشارقة الإماراتي نظيره استقلول الطاجيكي على ملعب الملك فهد الدولي في لقاء لحساب المجموعة الأولى.