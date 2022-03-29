"الهلال" يستعيد خدمات "عطيف" و"الدوسري".. قبل موقعة "الشباب" في نصف نهائي كأس الملك

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم، جهود اللاعبَيْن: عبد الله عطيف، وناصر الدوسري، قبل مواجهة الشباب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في الثالث من أبريل المقبل.
ميدانيًا: استأنف الأزرق، اليوم الثلاثاء، تدريباته الاعتيادية على الملعب الرئيس في مقر النادي؛ تأهبًا لاستئناف المنافسات، وذلك بعد أن أراح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" أعضاء الفريق يوم أمس عن التدريبات، وغلب الجانب اللياقي على الحصة التدريبية التي أجراها الفريق.
اشتمل المران على الجري حول الملعب، وتطبيقات لياقية بالكرة، وتدريبات بدنية.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة "ناصر الدوسري"، بعد أنْ أنهى برنامجه التأهيلي، كما شارك اللاعب "عبد الله عطيف" في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، فيما بدأ اللاعب "علي البليهي" الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، على أن يلتحق لاعبو المنتخب السعودي الأول بتدريبات الفريق، وذلك مساء يوم غد الأربعاء.