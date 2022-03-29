"الهلال" يستعيد خدمات "عطيف" و"الدوسري".. قبل موقعة "الشباب" في نصف نهائي كأس الملك

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة "ناصر الدوسري"، بعد أنْ أنهى برنامجه التأهيلي، كما شارك اللاعب "عبد الله عطيف" في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، فيما بدأ اللاعب "علي البليهي" الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، على أن يلتحق لاعبو المنتخب السعودي الأول بتدريبات الفريق، وذلك مساء يوم غد الأربعاء.