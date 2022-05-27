الهلال يطرح تذاكر مباراته مع أبها

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة طرح تذاكر مباراته أمام أبها، ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع حجز تذاكر الهلال .
ويواجه الهلال نظيره فريق أبها يوم الأحد القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عند تمام الساعة التاسعة مساءً، في مباراة غاية بالأهمية بالنسبة لأصحاب الضيافة الذين يبحثون عن الإبقاء على حظوظهم قائمة في المنافسة على اللقب بعد أن قلصوا الفارق مع المتصدر الاتحاد إلى 3 نقاط قبل ثلاث جولات على النهاية.
وكشف النادي أن أسعار التذاكر تبدأ من 20 وحتى 30 ريالًا بالنسبة للتذاكر الموحدة .
ويمكن شراء التذاكر عبر الرابط التالي: https://tickets.alhilal.com/ar/d/1737/al-hilal-fc-x-abha-f-c