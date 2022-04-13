الهلال يعاود التدريبات تأهبًا للاستقلال الطاجيكي .. وتقدم ملحوظ في حالة "المالكي"

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء الأربعاء تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" راحة يوم أمس ، تحضيرًا لمواجهة الاستقلال الطاجيكي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.