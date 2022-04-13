الهلال يعاود التدريبات تأهبًا للاستقلال الطاجيكي .. وتقدم ملحوظ في حالة "المالكي"

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء الأربعاء تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" راحة يوم أمس ، تحضيرًا لمواجهة الاستقلال الطاجيكي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الريان تدريبات لياقية وبدنية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وفنية متنوعة.
يواصل متوسط الميدان "عبد الإله المالكي" برنامجه التأهيلي في قطر، حيث أوضح الفحص الذي أجراه يوم الأربعاء تقدمًا ملحوظًا في مرحلة التأهيل للعودة، على أن يعود إلى الرياض الشهر المقبل.
ولم يشارك اللاعب "عبد الله رديف" في التدريبات؛ نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم، حيث سيجري اليوم مزيدًا من الفحوص الطبية على موضع إصابته.