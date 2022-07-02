"الهلال" يفاوض المهاجم الغاني "بنيامين تيتيه" المحترف في "تركيا"

وقال الموقع إن بنيامين تيتيه يرغب في مغادرة بني ملاطية سبور بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى التركي، ولا تمانع الإدارة التركية في رحيل اللاعب؛ إذ إنها بحاجة إلى المال لتسوية بعض التزاماتها.