"الهلال" يفاوض المهاجم الغاني "بنيامين تيتيه" المحترف في "تركيا"

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع الغاني بنيامين تيتيه، لاعب بني ملاطية سبور التركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا لموقع "GHANA SOCCERNET" فإن الهلال مستعد لدفع 3.8 مليون يورو من أجل كسب خدمات المهاجم الغاني خلال الموسم الجديد.
وقال الموقع إن بنيامين تيتيه يرغب في مغادرة بني ملاطية سبور بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى التركي، ولا تمانع الإدارة التركية في رحيل اللاعب؛ إذ إنها بحاجة إلى المال لتسوية بعض التزاماتها.
وأضاف الموقع بأن نادي هال سيتي الإنجليزي أيضًا مهتم باللاعب الغاني. وينتهي عقد تيتيه مع النادي التركي في 2025، الذي انضم إليه في 2021 قادمًا من نادي سبارتا براغ التشيكي.