"الهلال" يكسب "الشباب" وديًّا

وهذا اللقاء الودي الثاني الذي لعبه الهلال خلال فترة التوقف الحالية لمنافسات الدوري، وذلك بعد أن لعب لقاء تجريبيًّا يوم الجمعة الماضية أمام الاتفاق، تمكن من الفوز فيه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وأيضًا هو اللقاء الودي الثاني للشباب؛ إذ سبق أن تقابل مع الفتح يوم السبت الماضي، وخسر بثلاثية نظيفة.