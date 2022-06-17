"الهلال" يكسب "الشباب" وديًّا

تغلَّب فريق الهلال في ثاني لقاءاته التجريبية خلال فترة التوقف الحالية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين على نظيره فريق الشباب (4-3) اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك في إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات دوري المحترفين.
أحرز أهداف الهلال الثنائي "ميشايل ديلغادو "ثلاثة أهداف"، و"موسى ماريغا"، بينما سجَّل أهداف الشباب كل من هتان باهبري "هدفين"، وعبدالله الجوعي.
بدأ "رامون دياز" اللقاء بكل من: "عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو".
وفي المقابل دخل المدرب الروماني سوموديكا المباراة بتشكيلة مكونة من: "فواز القرني، عبدالله الشامخ، الفريد ندياي، إياغو، فواز الصقور، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، نواف العابد، عبدالله الجوعي، سعد المولد وهتان باهبري".
وأشرك "دياز" في أوقات متفرقة من الشوط الثاني: "محمد العويس، عبدالله عطيف، ناصر الهدهود، سعد الناصر، عبدالرحمن العبيد، محمد القحطاني، بندر وحيشي، محمد الخيبري، مصعب الجوير وعبدالله الحمدان".
وواصل المحترف الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" برنامجه المعد له مسبقًا، فيما أدى المحترف البرازيلي "ماثيوس بيريرا" جلسة علاجية في مقر النادي.
ومنح الجهاز الفني للهلال أعضاء الفريق راحة غدًا، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد.
وهذا اللقاء الودي الثاني الذي لعبه الهلال خلال فترة التوقف الحالية لمنافسات الدوري، وذلك بعد أن لعب لقاء تجريبيًّا يوم الجمعة الماضية أمام الاتفاق، تمكن من الفوز فيه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وأيضًا هو اللقاء الودي الثاني للشباب؛ إذ سبق أن تقابل مع الفتح يوم السبت الماضي، وخسر بثلاثية نظيفة.