اليابان لمحو إخفاق التأهّل للنهائي للمرة الثانية.. وأستراليا لتأكيد قوتها القارية

يلتقي منتخب اليابان مع أستراليا يوم السبت على ستاد باختاكور في طشقند، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويسعى منتخب اليابان المتوج بلقب النسخة الثانية من البطولة، إلى الفوز بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية؛ لمواصلة تسجيل اسمه في السجل الذهبي للبطولة.
في المقابل منتخب أستراليا يبحث عن حصد أول ميدالية له في البطولة، من خلال احتلاله المركز الثالث؛ لتأكيد قوة الكرة الأسترالية في المحافل القارية، لاسيما بعدما ضمن المنتخب الأسترالي الأول التأهل لمونديال قطر من بوابة الملحق العالمي.
حيث أكد غو اويا مدرب اليابان أنه يتطلع للفوز في هذه المباراة من أجل تعويض الخسارة أمام أوزبكستان في قبل النهائي. وقال: منتخب أستراليا فريق رائع، ولكن هذه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسوف نستعد لها بأفضل صورة ممكنة، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة.
وأضاف: صحيح أن منتخب أستراليا يمتاز بالقوة البدنية والسرعة، ولكن نحن سوف نعتمد على التكتيك، وفي ذات الوقت يجب أن نحافظ على حذرنا خلال المباراة، كنا محبطين بعد خسارة المباراة الماضية، ولكن ما يجب أن نفعله هو أن نحاول الاستفادة من دروس تلك المباراة ونقدم ما كنا نطبقه في التدريبات.
في المقابل قال تريفور مورغان مدرب أستراليا: نحن نحب اللعب ضد منتخب اليابان؛ لأنه فريق قوي ويقدم كرة قدم عالية وجيدة، وبالتأكيد نريد تحقيق الفوز وتقديم مباراة ممتعة للجماهير
وأردف بالقول: ميزة اليابان دائمًا تكون من خلال التكتيك العالي، وهذا الأمر يشكل مصدر قوة لديهم، وبالتالي مواجهتهم تكون دائمًا تحدّيًا لأي فريق.