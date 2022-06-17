اليابان لمحو إخفاق التأهّل للنهائي للمرة الثانية.. وأستراليا لتأكيد قوتها القارية

وأضاف: صحيح أن منتخب أستراليا يمتاز بالقوة البدنية والسرعة، ولكن نحن سوف نعتمد على التكتيك، وفي ذات الوقت يجب أن نحافظ على حذرنا خلال المباراة، كنا محبطين بعد خسارة المباراة الماضية، ولكن ما يجب أن نفعله هو أن نحاول الاستفادة من دروس تلك المباراة ونقدم ما كنا نطبقه في التدريبات.