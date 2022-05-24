"اليامي" شبابيًا لخمسة أعوام .. والفريق يفتح ملف مواجهة الرائد

من جهة أخرى، واصل الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة الرائد، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، لحساب منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.