"اليامي" شبابيًا لخمسة أعوام .. والفريق يفتح ملف مواجهة الرائد

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع اللاعب محمد عيسى اليامي (20 عامًا) لمدة خمس سنوات قادمًا من نادي نجران، ابتداءً من الفترة الصيفية المقبلة.
وتمنت إدارة الشباب بدورها التوفيق للاعب في مهمته المقبلة ، ومقدمة شكرها لإدارة نـادي نجران على تعاونها.
من جهة أخرى، واصل الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة الرائد، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، لحساب منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تبعها تمارين إحماء ولياقة، تحت إشراف مدرب اللياقة، بعدها أخضع المدرب اللاعبين لتمارين فنية متنوعة في منتصف الملعب، ركز خلالها على الاستحواذ والتمرير من لمسة ولمستين.
ثم فرض المدير الفني للأبيض الروماني سوموديكا مناورة على ثلثي الملعب، طبق من خلالها اللاعبون بعض الجمل التكتيكية.