انطلاق فعاليات أول أيام سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022 بجدة

انطلقت، اليوم، فعاليات اليوم الأول والمستمرة على مدار 3 أيام، من سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، ليعود هدير محركات سيارات الفورمولا 1 في جولتها الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بعد أقل من 4 أشهر فقط، ليصدح مجدداً في حلبة كورنيش جدة، أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، حيث فتحت الحلبة أبوابها اليوم لسائقي وفرق وجمهور الفورمولا 1.
وتعود الفورمولا 1 للمرة الثانية إلى حلبة جدة بعد السباق الأول المذهل في شهر ديسمبر الماضي، والذي شهد صراعاً ملحمياً تحت الأضواء الكاشفة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابين، انتهى بحسم الأول للسباق وتأجيل نتيجة لقب بطولة العالم للسباق النهائي، فيما تعود قمة رياضة السيارات إلى جدة هذا العام مع انطلاق منافسات الموسم حيث تبقى المنافسة على البطولة مفتوحة على مصراعيها.
وينتظر جمهور جائزة السعودية الكبرى في حلبة كورنيش جدة العديد من التجارب والفعاليات التي لا تُنسى داخل المسار وخارجه، مع انطلاق فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الحافلة بالأحداث الرياضية والفعاليات الترفيهية المتواصلة، والتي تصاحب عودة قمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية.
وبخصوص مسار السباق؛ سيشارك السائقون في أول حصتين للتجارب الحرة، والتي تتيح لهم الفرصة للتكيف مع التحديات التي يفرضها مسار حلبة جدة، واختبار سيارات الفورمولا 1 الجديدة على الأقسام الضيقة عالية السرعة في حلبة كورنيش جدة قبل الحصة التأهيلية المهمة غداً.
وبشأن سباقات الفورمولا 1، ستشهد اليوم أيضاً انطلاق سلسلة الفورمولا 2، الرافد الأكبر لسائقي الفورمولا 1، إلى جانب أطول تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، سلسة سباقات وأكثرها نجاحاً في المنطقة، والتي تعود أيضاً إلى جدة بعد سباقها الأول في شهر ديسمبر الماضي.
يُذكر أن تذاكر النسخة الثانية من السباق قد طُرحت مؤخراً للجمهور المحلي والدولي، إضافة إلى جانب سباق الفورمولا 1 الرئيس، سيستمتع جميع حاملي التذاكر أيضاً بمشاهدة سلسلة سباقات الدعم الفورمولا 2 وسلسة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية ومهرجانات الجمهور والحفلات الموسيقية التي ستقام في الحلبة ومناطق الجمهور طوال عطلة نهاية الأسبوع.