انطلاق فعاليات أول أيام سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022 بجدة

انطلقت، اليوم، فعاليات اليوم الأول والمستمرة على مدار 3 أيام، من سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، ليعود هدير محركات سيارات الفورمولا 1 في جولتها الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بعد أقل من 4 أشهر فقط، ليصدح مجدداً في حلبة كورنيش جدة، أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، حيث فتحت الحلبة أبوابها اليوم لسائقي وفرق وجمهور الفورمولا 1.