باريس سان جيرمان يعلن إقالة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو

لكن بوتشيتينو فشل في قيادة رفاق ليونيل ميسي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد توقف مسيرة الفريق في موسم 2021-2022 عند محطة ثمن النهائي بعد فوزه ذهاباً على ريال مدريد، المتوج بلقب المسابقة للمرة الـ14 في تاريخه، بهدف دون مقابل والخسارة إياباً 3-1.