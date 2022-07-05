باريس سان جيرمان يعلن إقالة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، إنهاء التعاقد مع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو اليوم الثلاثاء.
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"باريس سان جيرمان يؤكد أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوتشيتينو".
وأضاف: "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".
وعين بوتشيتينو (50 عاماً) مدرباً لفريق باريس سان جيرمان يوم 2 يناير 2021 خلفاً للألماني توماس توخيل.
وتوج المدرب الأرجنتيني مع الفريق الباريسي بالدوري في الموسم المنصرم وكأس الأبطال (السوبر) وكأس فرنسا في عام 2021.
لكن بوتشيتينو فشل في قيادة رفاق ليونيل ميسي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد توقف مسيرة الفريق في موسم 2021-2022 عند محطة ثمن النهائي بعد فوزه ذهاباً على ريال مدريد، المتوج بلقب المسابقة للمرة الـ14 في تاريخه، بهدف دون مقابل والخسارة إياباً 3-1.
ومن المنتظر أن يعلن سان جيرمان عن مدربه الجديد، كريستوف جالتيه، خلال ساعات قليلة القادمة.