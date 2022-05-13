بـ"الأخضر والأبيض".. نيوكاسل يغازل الجمهور السعودي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن استعداد نيوكاسل يونايتد للعب باللونين الأخضر والأبيض المميزين للمنتخب السعودي، وذلك الموسم المقبل 2022/2023 مع بقاء القميص الأساسي المميز لنيوكاسل كما هو.
وأشارت إلى أن الفريق يستعد للعب باللونين الأخضر والأبيض، وهما اللونان التقليديان للسعودية في الموسم المقبل.
وسيتم كذلك تلوين شعار نيوكاسل باللونين، وكذلك تقليم العنق والأكمام باللون الأخضر على خلفية بيضاء بالكامل، بما يشبه إلى حد كبير قميص المنتخب السعودي.
ويأتي هذا التصميم من شركة "Castore" لإضافة الصبغة السعودية على القميص، بعد قيام صندوق الاستثمار بالاستحواذ على 80% من أسهم النادي.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تكون سببًا في تدفق الإيرادات، من خلال مبيعات القميص المتوقعة في السعودية.
جديرٌ بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، وضمن رسميًا البقاء من المسابقة وتفادي الهبوط قبل جولتين على نهاية البطولة.