بالدموع .. جماهير النصر تغادر ملعب "مرسول بارك" بعد رباعية الهلال

دموع وحزن ظهرا على جماهير النصر، أثناء سير مباراة فريقهم الكروي الأول " دورياً " أمام شقيقهم الهلال، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك " في العاصمة الرياض، اليوم الخميس .

وبعد الرباعية الزرقاء التي سجلها ( بيريرا، وسالم الدوسري ( هدفين ) وإيغالو )، في مرمى حارس الأصفر وليد عبدالله، غادرت الجماهير النصراوية الملعب بدءاً من ثلاثية الشوط الأول، ومن ثم جاء الهدف الرابع لم يتبق من جماهير النصر إلا القليل في الملعب، فيما احتفلت الجماهير الهلالية مع فريقها.

وظهرت لقطات تلفزيونية لعدد من المشجعين في المدرج النصراوي وهم يجهشون بالبكاء، مما أثار تعاطف المشاهدين للمباراة.

بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 40 في المركز الرابع مع أفضلية 3 مباريات مؤجلة للأزرق، وبقي النصر ثانياً برصيد 44 نقطة.