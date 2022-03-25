بالفيديو.. رفع العلم السعودي على كورنيش الدوحة بعد تأهل "الأخضر" لمونديال قطر 2022

شهد كورنيش الدوحة، اليوم الجمعة، رفع علم المملكة العربية السعودية بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية، عبر صفحتها بموقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه لحظة رفع علم المملكة العربية السعودية المتأهل منتخبها لكأس العالم قطر 2022 في كورنيش الدوحة.
ونظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث احتفالية جديدة على كورنيش الدوحة، الجمعة، بمناسبة تأهل عدد من المنتخبات إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، تم خلالها رفع أعلام منتخبات السعودية، اليابان، الأورغواي، وذلك ترحيبا بالدول المتأهلة لكأس العالم بقطر.
وتأتي مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة المنظمة للبطولة في دولة قطر للترحيب ليس فقط بالمنتخبات المتأهلة، بل بشكل أهم بجماهير هذه المنتخبات بوجودهم في العرس الكروي.
وتكتسب المبادرة رمزية خاصة، في ظل قيام سفير كل دولة لدى قطر متأهلة إلى المونديال، برفع علم بلاده في المنطقة المخصصة لرفع أعلام الـ32 دولة على كورنيش الدوحة، الأمر الذي يجعلها لحظة تاريخية.