بالفيديو.. رفع العلم السعودي على كورنيش الدوحة بعد تأهل "الأخضر" لمونديال قطر 2022

ونظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث احتفالية جديدة على كورنيش الدوحة، الجمعة، بمناسبة تأهل عدد من المنتخبات إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، تم خلالها رفع أعلام منتخبات السعودية، اليابان، الأورغواي، وذلك ترحيبا بالدول المتأهلة لكأس العالم بقطر.