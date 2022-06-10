بثنائية.. النصر يتغلب على الباطن ودياً قبل موقعة الحزم دورياً

بينما لعب الكرواتي ألين هورفات مدرب الباطن اللقاء بتشكيل أساسي مكون من:" مارتن كمبانيا، ماوريسيو أنطونيو، ريناتو شافيز، مسعود الربيعي، يوسف المزيرب، محمد القرني، بسام محمد، محمد رايحي، عبدالمجيد عبيد، راكان الشملان، عبدالعزيز العرياني".