بثنائية.. النصر يتغلب على الباطن ودياً قبل موقعة الحزم دورياً

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم، على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف في لقاء تجريبي جمعهما اليوم الجمعة، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي .
سجل ثنائية النصر كل من البرازيلي أنسيلمو عند الدقيقة 7، والمدافع محمد آل فتيل 80، بينما أحرز محمد رايحي هدف الباطن 52 من "ركلة جزاء".
ودخل الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدرب النصر اللقاء بتشكيل مؤلف من:" رائد أزيبي، محمد قاسم، فونيس موري، عبدالله مادو، عبدالعزيز الفرج، عبدالله الخيبري، أنسيلمو، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، عبدالفتاح عسيري، أندرسون تاليسكا".
بينما لعب الكرواتي ألين هورفات مدرب الباطن اللقاء بتشكيل أساسي مكون من:" مارتن كمبانيا، ماوريسيو أنطونيو، ريناتو شافيز، مسعود الربيعي، يوسف المزيرب، محمد القرني، بسام محمد، محمد رايحي، عبدالمجيد عبيد، راكان الشملان، عبدالعزيز العرياني".
و قرر الجهاز الفني لفريق النصر منح اللاعبين إجازة عن تدريبات الفريق غداً السبت، على أن يستأنف الفريق الكروي الأول تمارينه مساء بعد غد الأحد.
ويواجه النصر ثالث ترتيب دوري المحترفين بـ 55 نقطة مضيفه الحزم يوم السبت المقبل 18 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري المحترفين، فيما يستقبل الباطن نظيره ضمك في الجولة ذاتها وفي اليوم نفسه.