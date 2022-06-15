رياضة
بحضور "البلطان".. الشباب يواصل تحضيراته لخوض بقية مباريات الموسم
الثنائي جون ماري و"فييتو" تواجدا في عيادة النادي
بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته بقيادة المدير الفني سوموديكا في ملعب النادي الرديف.
وانطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بالجري حول الملعب بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق جمل منوعة.
من جهة أخرى تواجد الثنائي جون ماري، ولوسيانو فييتو في عيادة النادي بسبب إصابة الأول في العضلة الضامة، فيما يعاني الثاني من التهاب في الركبة.