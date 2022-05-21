بخماسية .. الاتفاق "ينتفض" ويوقع صك هبوط الحزم

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم دوري المحترفين، وعاد إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إثر خسارته أمام الاتفاق بخماسية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.