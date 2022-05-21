بخماسية .. الاتفاق "ينتفض" ويوقع صك هبوط الحزم

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم دوري المحترفين، وعاد إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إثر خسارته أمام الاتفاق بخماسية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
روبين كوايسون سجل أول الأهداف للاتفاق في الدقيقة 30 ، وفي الدقيقة 42 سجل أمين يونس الهدف الثاني للاتفاق، وفي وقت بدل الضائع استطاع سلطان فقيهي تقليص الفارق للحزم لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
وفي الشوط الثاني عزز نعيم السليتي النتيجة للاتفاق بعد تسجيل الهدف الثالث والرابع في دقيقتين 54 و56، وفي الدقيقة 77 استطاع أولا جون تسجيل الهدف الثاني للحزم، وفي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة سجل أحمد الغامدي الهدف الخامس للاتفاق لتنتهي المواجهة بفوز الاتفاق بنتيجة 5-2.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة بالمركز التاسع فيما تجمد رصيد الحزم بـ 17 نقطة.