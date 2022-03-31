براتب يقترب من 10 ملايين يورو سنوياً.. "خيسوس" يقود فريق النصر

والمدرب خيسوس صاحب اسم لامع في عالم التدريب، إذ سبق له تدريب الهلال في وقت سابق وحقق معه نتائج رائعة قبل أن يرحل لفلامنغو البرازيلي ومنه إلى بنفيكا.