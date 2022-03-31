براتب يقترب من 10 ملايين يورو سنوياً.. "خيسوس" يقود فريق النصر

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن اتفاق قد تم بين إدارة نادي النصر والمدرب البرتغالي الشهير خورخي خيسوس .
وبحسب ما نقلت صحيفة ريكورد البرتغالية فإن النصر اتفق مع المدرب نظير راتب يقترب من 10 ملايين يورو سنوياً.
وفشل النصر في تقديم ما يليق بطموحات جماهيره الموسم الحالي حيث خرج من دوري أبطال آسيا إضافة لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين كما فقد بنسبة كبيرة المنافسة على لقب الدوري.
والمدرب خيسوس صاحب اسم لامع في عالم التدريب، إذ سبق له تدريب الهلال في وقت سابق وحقق معه نتائج رائعة قبل أن يرحل لفلامنغو البرازيلي ومنه إلى بنفيكا.
وتنوي إدارة النصر عدم تجديد تعاقدها مع المدرب الأرجنتيني "روسو" الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.