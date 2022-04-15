برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيدري

وكان بيدري قد أُصيب خلال المباراة التي خاضها برشلونة على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، التي انتهت لمصلحة فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو الفوز الذي منح الفريق الألماني بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب برشلونة.