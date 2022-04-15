برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان، اليوم الجمعة، إصابة لاعب وسطه الشاب بيدري؛ بتمزق في "العضلة ذات الرأسين" للفخذ الأيسر.
وأضاف برشلونة أن بيدري الآن خارج حسابات الفريق، وسيبدأ بالخضوع لعملية التعافي من الإصابة.
ولم يحدّد الفريق الكاتالوني المدة التي سيغيبها بيدري عن الملاعب، لكن من المتوقع غيابه عن ثماني مباريات متبقية بالدوري الإسباني.
وكان بيدري قد أُصيب خلال المباراة التي خاضها برشلونة على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، التي انتهت لمصلحة فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو الفوز الذي منح الفريق الألماني بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب برشلونة.