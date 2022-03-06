بسبب 3 علب مياه .. الانضباط والأخلاق تعاقب النصر بلعب مباراة بدون جمهور

أعلنت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن معاقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه ضمن مسابقة دوري المحترفين وذلك لرمي جمهوره (3) علب في مواجهة الهلال .