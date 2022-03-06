بسبب 3 علب مياه .. الانضباط والأخلاق تعاقب النصر بلعب مباراة بدون جمهور

أعلنت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن معاقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه ضمن مسابقة دوري المحترفين وذلك لرمي جمهوره (3) علب في مواجهة الهلال .
كما أقرت اللجنة إيقاف لاعب الاتحاد عبد الرحمن العبود مباراتين (2) بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وذلك لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب ضمك.
وإيقاف لاعب نادي النصر فونيس موري (2) مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الهلال .