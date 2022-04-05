بعد إقصاء الاتحاد من الكأس .. الفيحاء يتأهل لبطولة السوبر السعودي

بعدما تأهل رسمياً لنهائي أغلي البطولات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم) على حساب نظيره الاتحاد، أمس الاثنين، بهدف دون مقابل، سجل الفيحاء إنجازاً تاريخياً لأول مرة في مسيرته ببلوغ النهائي.
كما تأهل الفيحاء لبطولة كأس السوبر السعودي الموسم المقبل، بعد القرار الجديد، الذي ينص على مشاركة 4 أندية (الأول والثاني في الدوري والأول والثاني في نهائي كأس الملك)، وبالتالي حجز الفيحاء مقعده إلى جانب الهلال في السوبر.
ولن يقف إنجاز البرتقالي عند بلوغ نهائي الكأس وكأس السوبر، بل في حال تحقيق لقب كأس الملك فإنه سيتأهل لدوري أبطال آسيا.