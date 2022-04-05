بعد إقصاء الاتحاد من الكأس .. الفيحاء يتأهل لبطولة السوبر السعودي

كما تأهل الفيحاء لبطولة كأس السوبر السعودي الموسم المقبل، بعد القرار الجديد، الذي ينص على مشاركة 4 أندية (الأول والثاني في الدوري والأول والثاني في نهائي كأس الملك)، وبالتالي حجز الفيحاء مقعده إلى جانب الهلال في السوبر.