بعد التأهل لمونديال 2022.. المنتخب السعودي يتعادل مع الصين

بعد إعلان تأهله - رسمياً - إلى نهائيات كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، عصر اليوم الخميس، تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الصين 1/1 , وحل الأخضر وصيفاً في مجموعته الثانية (20 نقطة) واليابان أولاً (21 نقطة) في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر .