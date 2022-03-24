بعد التأهل لمونديال 2022.. المنتخب السعودي يتعادل مع الصين

بعد إعلان تأهله - رسمياً - إلى نهائيات كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، عصر اليوم الخميس، تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الصين 1/1 , وحل الأخضر وصيفاً في مجموعته الثانية (20 نقطة) واليابان أولاً (21 نقطة) في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر .
وتعادل الأخضر السعودي مع نظيره الصيني بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الشارقة الرياضي في الإمارات العربية المتحدة .
الشوط الأول انتهى بتقدم الأخضر بهدف أحرزه صالح الشهري عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+45 إثر استثماره لركلة زاوية وصلته من القائد سلمان الفرج، بعد محاولات عدة سابقه قبل الهدف للثلاثي الشهري وسالم الدوسري وفهد المولد لكنها كانت سلبية.
وفي الشوط الثاني ومع تراجع عناصر وتراخى أداء عناصر الأخضر أحرز الصين هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 82 عن طريق "زهاو" .
ويختتم الأخضر التصفيات أمام أستراليا، الثلاثاء المقبل 29 مارس (الجاري) أمام أستراليا في جدة .