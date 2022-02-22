بعد التصريح المثير.. رئيس مركز أرطاوي الرقاص لـ"سبق": سنشكو رئيس الشباب

أكد فيحان الرقاص، رئيس مركز أرطاوي الرقاص التابع لمنطقة الرياض، لـ"سبق" أن الترتيبات جارية لتقديم شكوى من خلال القنوات الرسمية ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان؛ وذلك بعد التصريح المثير للجدل الذي أطلقه بعد دخوله في نقاش مع أحد الصحفيين، طرح عليه سؤال بقوله: "أنا أحترمك، لكن سؤالك غير محترم. عندما تتكلم عن الشباب يجب أن تقف احترامًا. أنت تتحدث عن الشباب، وليس أرطاوي الرقاص".

وقال فيحان الرقاص: "أهل أرطاوي الرقاص يشهد لهم الماضي والتاريخ الموثق بدورهم مع الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ويشهد لهم الحاضر، ولم ولن يُترك حقهم في مهب الريح".

وتابع: "لا نريد الإساءة لأحد، ولا نريد الانتقاص من حق أحد، ولا نريد إلا الإنصاف فقط".

وحول وجود تواصل مع إدارة نادي الشباب بعد التصريح أفاد بأنه "حتى الآن لا يوجد".

وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، قد دخل في نقاش حاد مع أحد الصحفيين بعد لقاء فريقه أمام الأهلي؛ وذلك بعد أن وجَّه إليه أحد الصحفيين سؤالاً عن إمكانية الفوز على الهلال؛ فرد "البلطان": "أنا أحترمك، لكن سؤالك غير محترم. عندما تتكلم عن الشباب يجب أن تقف احترامًا. أنت تتحدث عن الشباب وليس أرطاوي الرقاص".