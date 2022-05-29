رياضة
بعد تجاوز أبها.. "الهلال" يزحف للقمة ويقترب من حسم لقب الدوري
نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في خطف ثلاث نقاط غالية بعد تغلبه على فريق أبها في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الهلال بهدفين نظيفين.
سجل هدفي المباراة اللاعب علي البليهي والمحترف النيچيري اوديون ايغالو في شوط المباراة الثاني ليمنحا الهلاليين ثلاث نقاط هي الأغلى في الموسم الحالي.
وبات فوز الهلال اليوم بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد إذ حصد ثلاث نقاط كما تعثر منافسه على القمة الاتحاد أمام الطائي ليتساوى الفريقان في عدد النقاط قبل جولتين من النهاية.
فوز الهلال اليوم رفع رصيده للنقطة رقم 61 بالتساوي مع الاتحاد حتى الآن كما توقف رصيد أبها هو الآخر عند النقطة 34.