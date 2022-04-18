بمشاركة 2000 طالب في 11 لعبة .. اختتام فعاليات المهرجان الرياضي

وتضمن الحفل عرضًا لمشهد تمثيلي تثقيفي عن أهمية الرياضة وأثرها الصحي والبدني على مجتمع الطلاب، إلى جانب تكريم الفرق الفائزة بجوائز المهرجان الرياضي، والفرق الفائزة ببطولة ناتبت في الألعاب الجماعية، والطلاب الفائزين في باقي الألعاب والمنافسات الفردية.