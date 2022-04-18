بمشاركة 2000 طالب في 11 لعبة .. اختتام فعاليات المهرجان الرياضي

بعد منافسة في الأنشطة والبرامج على مدى 35 يومًا، اختتمت مؤخرًا فعاليات المهرجان الرياضي 2022 بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع.
وتضمن الحفل عرضًا لمشهد تمثيلي تثقيفي عن أهمية الرياضة وأثرها الصحي والبدني على مجتمع الطلاب، إلى جانب تكريم الفرق الفائزة بجوائز المهرجان الرياضي، والفرق الفائزة ببطولة ناتبت في الألعاب الجماعية، والطلاب الفائزين في باقي الألعاب والمنافسات الفردية.
وبلغ مجموع الطلاب المشاركين في برامج ومنافسات المهرجان الرياضي حوالي 2000 طالب في 11 لعبة فردية وجماعية، حصد جوائزها 14 طالبًا من طلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية.