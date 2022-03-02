"بيريرا " مع الهلال على بعد خطوة من تحطيم رقم تاريخي صمد 12 عامًا

بات البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب الهلال، على بعد خطوة من تحطيم رقم السويدي ويلهامسون، ليصبح أكثر لاعب صنع أهدافًا للفريق في موسم واحد بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن المحترف البرازيلي ، أصبح على بعد تمريرتين حاسمتين من تحطيم رقم ويلهامسون الذي صنع 10 أهداف في موسم 2009-10 كأعلى لاعب صنع أهدافًا للهلال في موسم واحد بتاريخ دوري المحترفين.

ولم يتمكن أي لاعب من تحطيم رقم ويلهامسون الذي صمد لقرابة 12 عامًا، وبات بيريرا بحاجة إلى تمريرتين لكسر الرقم.

ويتصدر بيريرا "25 عامًا" قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي بالموسم الحالي بـ "9 تمريرات حاسمة"، بعد أن قدم تمريرتين حاسمتين أمام الحزم، متساويًا مع باناغيوتيس تاختيدس، لاعب الفيحاء.

وخاض بيريرا مع الهلال في الموسم الحالي 14 مباراة بالدوري ، بمعدل 976 دقيقة لعب، شارك 10 مرات كأساسي، واستبدل 6 مرات، وعلى الرغم من عدم تسجيله لأي هدف في المسابقة، إلا أنه بجانب صناعة 9 أهداف لزملائه، تمكن من صناعة 30 فرصة سانحة للتسجيل، بالإضافة إلى 7 عرضيات ناجحة، كما صوب 20 تسديدة، وحصل على 37 خطأ.