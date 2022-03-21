"تاليسكا" يصوم عن التهديف بعد "الخلط".. ومخاوف انتقاله توجع النصراويين

تصاعدت التساؤلات والتكهنات حول مستقبل لاعب النصر البرازيلي "تاليسكا" بعد غياب عن التهديف "مهمتة الرئيسية" منذ هدفه في مرمى الهلال بكأس الملك، وحركة "الخلط" أمام الجمهور المنافس، وبدأ القلق يتسلل إلى قلوب النصراويين متزامنًا مع تقرير لـ"فوتوسبورت" التركية بعدم ارتياح اللاعب، واحتمالية انتقاله في الصيف القادم لفريق "بشكتاش".

المهاجم الخطير "تاليسكا" أمتع المتابعين على مختلف ميولهم منذ أول مباراة خاضها مع النصر، وأصبح هدافًا للفريق خلال فترة وجيزة ملغيًا نجومية هداف القارة الإفريقية الكاميروني "فينسينت أبوبكر"، غير أن تصريحاته ومشاغباته أضعفت تركيزه قليلاً، وأبعدته عن الشباك في المباريات الأخيرة.

وفيما يخص "تاليسكا" والنصر أكدت صحيفة "fotospor" التركية أن تاليسكا لا يشعر خلال الوقت الحالي بالسعادة مع ناديه، وقد يتعرض للغرامة والإيقاف خلال الفترة القادمة. وأشارت إلى أنه قد يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى صفوف نادي "بشكتاش" التركي، ومستعد للتنازل عن الـ11 مليون دولار، قيمة راتبه السنوي الذي يحصل عليه من نادي النصر. وبعض التقارير الصحفية أكدت أن هناك إمكانية لعقد صفقة تبادلية بين النصر و"بشكتاش" بانتقال "تاليسكا" للفريق التركي مقابل انضمام البرازيلي "أليكس تيشيرا" للفريق السعودي.

"تاليسكا" خارج الملعب

يبدو أن النجم البرازيلي عاشقًا للتحدي وإثارة الرأي حوله؛ فقد تناولت وسائل الإعلام أزمة حدثت بينه وبين زميلة السابق المغربي "عبدالرزاق حمدالله" المنتقل للاتحاد بعد تصريحات أدلى بها الأول. وبدأت القصة عندما حل البرازيلي ضيفًا على أحد البرامج، وهاجم زميله السابق عبدالرزاق قائلاً: "لقد خلق أجواء مشحونة في فريق النصر، وبعض اللاعبين كانوا يتجنبون التعامل معه. لقد قدم الكثير للفريق، لكن مشاكله كانت أكثر". وتابع "تاليسكا": بسبب مشاكله فكرت في شراء حقائب سفر والرحيل عن الفريق بعد 3 أشهر فقط، لكن تلك الحقائب فارغة الآن". وواصل: "عندما سجلت أول هدف لي مع النصر لم يحتفل معي. عبدالرزاق حمدالله لم يكن يتقبلني، ولم أشعر في علاقته معي بالصدق".

وإثر هذه التصريحات قبلت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى عبدالرزاق حمد الله، لاعب فريق الاتحاد، ضد أندرسون تاليسكا بشأن "الإساءة الإعلامية"؛ لتقرر توقيع غرامة مالية على المحترف البرازيلي قدرها 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، وفق ما نشرته اللجنة في بياناتها الرسمية.

أزمة مباراة الاتحاد

وفي الإطار ذاته أثار "تاليسكا" الجدل بسبب تصرفاته عقب مباراة النصر أمام الاتحاد بالجولة الـ20 من منافسات دوري المحترفين، وهي المباراة التي أقيمت دون حضور جماهيري، وفق قرارات لجنة الانضباط والأخلاق. وإثر هذه التصرفات أوقعت لجنة الانضباط عقوبة بحق اللاعب، قدرها 20 ألف ريال؛ بسبب "الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام الاتحاد" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وفي المباراة تلك تعرض المهاجم البرازيلي للطرد بسبب ضربه المتعمد للاعب الاتحاد "برونو هنريكي"، وانتهت بثلاثية لأصفر جدة.

ملاسنة "عسيري" و"تاليسكا"

وفي نهاية أكتوبر الماضي أسدل الستار على أزمة لاعبَي النصر، "أندرسون تاليسكا" وعبدالفتاح عسيري، بعد محادثة هاتفية جمعتهما؛ إذ أوضح كل منهما وجهة نظره، واعتذر للآخر؛ لتنتهي القصة سريعًا.

وكان "عسيري" قد أشعل فتيل الأزمة حين تحدث عن الاختلاف في المعاملة بين اللاعبين الأجانب والسعوديين في النصر وغيره من الأندية السعودية، قائلاً: "لا أريد الحديث عن المدرب، لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة، ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

ورأى حينها "تاليسكا" أن الرد على اتهامات زميله يأتي عبر حسابه الخاص في "تويتر"؛ إذ كتب: "إن أردت لعب 90 دقيقة فعليك أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمرُّ بلحظات سيئة. احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد؛ لنمنح النادي الأفضل".

وانتشرت التغريدة بقوة في الوسط الرياضي السعودي؛ ليسارع البرازيلي إلى حذفها بعد دقائق من نشرها.

طموحات جماهير "العالمي"

وتأمل جماهير النصر بأن تساهم فترة توقف الدوري بسبب تصفيات كأس العالم للمنتخبات، ونصف نهائي كأس الملك، ودوري مجموعات الأندية الآسيوية، في بحث "تاليسكا" عن تراجع نجوميته في الميدان الأخضر، وأيضًا انشغاله بالتصريحات الإعلامية على حساب تطوير مستواه؛ ليساهم مجددًا في حصد النقاط، والفوز بالدوري حال تعثر الاتحاد المتصدر والهلال الوصيف.