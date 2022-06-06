تحضيرًا لموقعة الاتحاد في الدوري .. الاتفاق يكسب ودية بروناي برباعية

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية التي جمعته مع منتخب بروناي بنتيجة 4/0 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.