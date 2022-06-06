رياضة
تحضيرًا لموقعة الاتحاد في الدوري .. الاتفاق يكسب ودية بروناي برباعية
كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية التي جمعته مع منتخب بروناي بنتيجة 4/0 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة الاتفاق مع نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بنتيجة 2/0 حيث بكّر سعد السلولي بهدف أول للاتفاق عبر مجهود فردي في الدقيقة20، وأضاف أمين يونس الهدف الثاني بعد أن استفاد من تمريرة السلولي في الدقيقة 23.
وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق فرض سيطرته على المباراة وتمكن السليس من تعزيز تقدم النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 53، بعد ذلك اشترك عبد الرحمن العبد القادر مكان نواف هزازي ليختتم المهاجم عبد الله السالم النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81 .