تذاكر موقعة الهلال والشباب تبدأ من 25 وحتى 40 ريالًا

كشفت إدارة نادي الهلال أسعار تذاكر مواجهة الفريق أمام الشباب، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقررة يوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.
وحددت إدارة النادي أسعار تذاكر موقعة نصف نهائي كأس الملك؛ حيث ستكون البداية من 25 ريالًا وحتى 40 ريالًا بالنسبة للأفراد والعائلات، مشيرة إلى أن الأسعار شاملة قيمة الضريبة.
وتم طرح تذاكر ابتداء من اليوم الجمعة في الموقع الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر النادي، وأصبح بإمكان مشجعي الناديين اقتناؤها، وذلك قبل أكثر من 48 ساعة على انطلاقة صافرة البداية.
ونوهت إلى أنه يقتصر حضور المباراة على الفئات المحددة بالبروتوكول المعلن من قبل وزارة الرياضة بتاريخ الثالث من مارس ٢٠٢٢.