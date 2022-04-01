تذاكر موقعة الهلال والشباب تبدأ من 25 وحتى 40 ريالًا

وتم طرح تذاكر ابتداء من اليوم الجمعة في الموقع الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر النادي، وأصبح بإمكان مشجعي الناديين اقتناؤها، وذلك قبل أكثر من 48 ساعة على انطلاقة صافرة البداية.