"ترانسفير ماركت": سلطان الغنام الأعلى قيمة سوقية بين اللاعبين السعوديين

أصبح الدولي السعودي سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق النصر، صاحب أعلى قيمة سوقية بالنسبة للاعبين السعوديين، بعدما حقق قفزة في قيمته على موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية.
وارتفعت القيمة السوقية للاعب سلطان الغنام إلى 3 ملايين يورو، وهي الأغلى على مستوى اللاعبين السعوديين، بعد أن صعدت قيمة اللاعب بما يصل إلى 300 ألف يورو.
وشارك البالغ من العمر 28 عامًا في 24 مباراة خلال منافسات الموسم الحالي مع فريقه النصر، من ضمنها 22 في الدوري بمعدل 1835 دقيقة لعب، ونجح في التشتيت 30 مرة ومنع التسديد في 8 مناسبات، إضافة إلى قطع الكرة 35 مرة، ووصل مجموع تمريراته إلى 914، بينها 727 تمريرة ناجحة.
وساهم الغنام مع فريقه بالدوري في لعب 19 عرضية ناجحة، وصنع هدفين، بينما مرر 26 تمريرة سانحة للتسجيل، ويملك في رصيده هدفًا وحيدًا و3 بطاقات صفراء.
وتواجد مع المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قبل أن تبعده الإصابة عن آخر مباراتين في التصفيات، إضافة لغيابه عن 3 جولات في الدوري السعودي بسبب الإصابة أيضًا.
وكانت القفزة الأكبر في القيمة السوقية بالنسبة للاعبين السعوديين، للجناح الشاب عبدالرحمن غريب، لاعب أهلي جدة، الذي بات ثاني أغلى لاعب سعودي بـ 2.90 مليون يورو، بعدما قفزت قيمة اللاعب بما يصل إلى 700 ألف يورو، كسادس أعلى ارتفاع في الدوري السعودي ككل بعد البرازيلي ميشائيل لاعب الهلال ومواطنه تاليسكا من النصر، وأليوسكي ودانكلير في الأهلي، إضافة إلى إيغور كورونادو صانع ألعاب الاتحاد.
ليصبح غريب "25 عامًا" ثاني أغلى لاعب سعودي، وحل ثالثًا النجم سالم الدوسري، لاعب الهلال، بـ 2.80 مليون يورو، ثم كل من ياسر الشهراني ومحمد البريك عبدالإله المالكي بـ2 مليون يورو.
وتواجد سابعًا محمد كنو، لاعب الهلال، بـ 1.80 مليون يورو، ثم عبدالعزيز البيشي من اتحاد جدة (1.70 مليون يورو)، مقابل 1.50 مليون يورو لصالح الشهري مهاجم الهلال، وذات القيمة لحارس الأهلي محمد الربيعي.