"ترانسفير ماركت": سلطان الغنام الأعلى قيمة سوقية بين اللاعبين السعوديين

وكانت القفزة الأكبر في القيمة السوقية بالنسبة للاعبين السعوديين، للجناح الشاب عبدالرحمن غريب، لاعب أهلي جدة، الذي بات ثاني أغلى لاعب سعودي بـ 2.90 مليون يورو، بعدما قفزت قيمة اللاعب بما يصل إلى 700 ألف يورو، كسادس أعلى ارتفاع في الدوري السعودي ككل بعد البرازيلي ميشائيل لاعب الهلال ومواطنه تاليسكا من النصر، وأليوسكي ودانكلير في الأهلي، إضافة إلى إيغور كورونادو صانع ألعاب الاتحاد.