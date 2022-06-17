تعادُل فريقَين يقود إلى مباراة فاصلة لتتويج الفريق الفائز بلقب سلسلة بطولات أرامكو للفِرق في لندن

بعد تعادُل فريقَي الفنلندية أورسولا فيكستروم والجنوب إفريقية نيكول غارسيا تقرر تحديد مباراة فاصلة اليوم السبت في اليوم الأخير من منافسات البطولة التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين 36 فريقًا، واحتضنها ملعب ونادي سنتريون في العاصمة الإنجليزية؛ وذلك لتكريم الفريق الفائز بلقب بطولة لندن من سلسلة بطولات أرامكو للفرق، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات.
وتشارك فريق الفنلندية الذي يضم كلاً من: اللاعبة السويدية جوليا إنجستروم، واللاعبة الإسبانية ماريا هيرنانديز، والهاوي لوران داير، في الصدارة مع فريق الجنوب إفريقية الذي يضم: الأمريكية كيلي ويلي، والنرويجية مادلين ستافنار، والهاوية ميا بيكر؛ وذلك بتسجيل 27 ضربة تحت المعدل كمجموع في ثاني أيام البطولة.
وبذلك تكون المباراة الفاصلة اليوم السبت مع ختام أحداث البطولة على الكأس وأكبر حصة من مبلغ 500.000 دولار أمريكي مخصص لمنافسات الفرق.
في حين تتصدر ترتيب النتائج الفردية حاليًا اللاعبة الإنجليزية هايلي ديفيس بواقع 6 ضربات تحت المعدل؛ وتتقدم بضربة واحدة على مواطنتها برونتي لو، وتليهم الإنجليزية جورجيا هول بضربة أخرى إلى جانب السويدية كارولين هيدوال.
وتعبر عن سعادتها بالنتيجة ديفيس قائلة: "سلسلة بطولات أرامكو للفرق من أفضل البطولات بالنسبة لي نظرًا إلى أنني أقدم أفضل أداء فيها؛ فتاريخي في هذه البطولة في العام الماضي كان مبهرًا، وأحببت اللعب مع الفريق؛ إذ كان الهدف تحقيق بعض (البيرديز) والضربات الطويلة".
وتضيف ديفيس بمرح: "الأمر الذي حفزني في الجولة الأخيرة كان أنني تلقيت اتصالاً من ابنة أختي لحضور مباراة كرة القدم، فأردت أن أحقق أفضل نتيجة ممكنة؛ ليكون مبرر غيابي مقنعًا لها إلى حد ما".
وسيكون اليوم السبت يومًا حافلاً؛ إذ سيتم تتويج الفائزة بينهن باللقب الفردي اليوم في آخر يوم من البطولة، وتتويج الفريق الفائز باللقب كذلك.
الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تستمر في استضافة أكبر الأحداث العالمية، وذلك بدعمها لرياضة القولف النسائية؛ وذلك لرفع مكانة البطولات عالميًّا، وتمكين المرأة في مجالات الرياضة والأعمال، فضلاً عن أنها تعبر عن التزامها باستمرار هذا الإرث.
وتساهم سلسلة بطولات أرامكو للفرق في دعم الجمعيات الخيرية النسائية، والمبادرات المحلية، واتحادات القولف في كل من السعودية ولندن وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتبر نظام سلسلة بطولات أرامكو للفرق فريدًا من نوعه، ومفهومًا جديدًا في عالم رياضة القولف؛ إذ يجمع بين الجانب الجماعي والفردي. وتُقام منافسات الفرق على مدار يومين، ويتم تتويج الفريق الفائز خلالها، وتبلغ الجائزة المخصصة للفرق 500.000 دولار أمريكي، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية التي يبلغ مجموع جوائزها 500.000 دولار أمريكي.
وتستكمل منافسات البطولة في يومها الأخير اليوم في الساعة الـ6:45 صباحًا.