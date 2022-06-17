تعادُل فريقَين يقود إلى مباراة فاصلة لتتويج الفريق الفائز بلقب سلسلة بطولات أرامكو للفِرق في لندن

ويعتبر نظام سلسلة بطولات أرامكو للفرق فريدًا من نوعه، ومفهومًا جديدًا في عالم رياضة القولف؛ إذ يجمع بين الجانب الجماعي والفردي. وتُقام منافسات الفرق على مدار يومين، ويتم تتويج الفريق الفائز خلالها، وتبلغ الجائزة المخصصة للفرق 500.000 دولار أمريكي، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية التي يبلغ مجموع جوائزها 500.000 دولار أمريكي.