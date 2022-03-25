تعرّف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن

انضمت أربع منتخبات إلى ركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد نهاية مباريات يوم الخميس، ليضمن بذلك 19 منتخبًا حتى الآن تأهله إلى المونديال من أصل 32 منتخبًا سيشاركون في قطر نهاية العام الجاري.
بلغت الأوروغواي والإكوادور نهائيات مونديال قطر بعد فوز الأولى على ضيفتها البيرو 1-0 الخميس، فيما خسرت الثانية على أرض الباراغواي 1-3 واستفادت من الفوز الكبير للبرازيل على تشيلي 4-0.
وبعد ضمان البرازيل، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) والأرجنتين (2) تأهلهما منذ فترة إثر مشوار رائع دون خسارة حتى الآن، انضمت الأوروغواي، بطلة العالم 1930 و1950، إلى ركب المتأهلين فيما بلغت الإكوادور النهائيات الرابعة فقط في تاريخها كلها في الألفية الثالثة.
ويبقى المركز الخامس في تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية، ويتنافس عليه كل من بيرو (21 نقطة)، كولومبيا (20) وتشيلي (19). ويلتقي صاحب هذا المركز في ملحق دولي مع خامس التصفيات الآسيوية.
في حين قطع المنتخبان السعودي واليابان البطاقتين المتبقيتين للتأهل المباشر للعرس العالمي عن قارة آسيا، وتأهل الأخضر السعودي لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 يوم الخميس في سيدني.
وما هي إلا أيام معدودة وتعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال، فالمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 بلغ عددها أكثر من النصف ومن ضمنها قطر صاحبة الأرض، ولم يعرف أيّ من الفرق المتأهلة من قارة أفريقيا حتى الآن.
وبلغ عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 10 منتخبات من قارة أوروبا وأربعة منتخبات من أميركا الجنوبية عبر التصفيات و5 من آسيا واحد كمستضيف وأربعة عبر التصفيات، وما تزال بعض البطاقات بانتظار وقت الحسم، الذي بات قريباً جداً.
سيبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 الذي ينطلق نوفمبر القادم 32 منتخباً على أن تأتي من جميع القارات، بعد أن تمّ تقسيم البطاقات بنسب متفاوتة نظراً لمستويات الدول المشاركة في التصفيات وبطولاتها وتصنيفها.
وتنافست الدول الأوروبية على 13 بطاقة عرف البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر سيكشف عنه بعد خوض الملحق الأوروبي.
كما تنافست منتخبات آسيا على أربع بطاقات ونصف (بعيداً عن تأهل قطر مستضيفة المونديال)، أما في إفريقيا فهناك خمس بطاقات، وأربع بطاقات ونصف بالنسبة لأميركا الجنوبية وثلاث بطاقات ونصف بالنسبة للكونكاكاف، وأخيراً نصف بطاقة لأوقيانوسيا.
المنتخبات المتأهلة إلى الآن:
أوروبا: ألمانيا - الدنمارك - فرنسا - بلجيكا - كرواتيا - إسبانيا - صربيا - سويسرا - إنكلترا - هولندا
آسيا: قطر (المستضيفة)-إيران - كوريا الجنوبية- اليابان - السعودية.
أمريكا الجنوبية: البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور – الأوروغواي.