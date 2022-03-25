تعرّف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن

وما هي إلا أيام معدودة وتعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال، فالمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 بلغ عددها أكثر من النصف ومن ضمنها قطر صاحبة الأرض، ولم يعرف أيّ من الفرق المتأهلة من قارة أفريقيا حتى الآن.