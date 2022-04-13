تعود ملكية أسهمها بالكامل للنادي .. تأسيس "شركة النادي الأهلي الاستثمارية"

أنهت إدارة النادي الأهلي جميع الإجراءات القانونية والنظامية مع وزارتي الرياضة والاستثمار، وذلك لتأسيس "شركة النادي الأهلي الاستثمارية"، التي تعود ملكية أسهمها بالكامل للنادي الأهلي.
وتعد الشركة خطوة استثمارية واستراتيجية مهمة خلال المرحلة المقبلة، حيث ستمثل الذراع الاستثماري للنادي، وستتولى الشركة مهام إدارة وتشغيل وتسويق العلامة التجارية وكل الحقوق الاستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي، وستكون خاضعة لأنظمة وتشريعات الشركات، ما سيُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقدم رئيس مجلـس إدارة النادي ماجد النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ولوزير التجارة ماجد القصبي، على دعمهما اللامحدود وكل التسهيلات التي وجدها النادي لتأسيس "شركة النادي الأهلي الاستثمارية".