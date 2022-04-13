تعود ملكية أسهمها بالكامل للنادي .. تأسيس "شركة النادي الأهلي الاستثمارية"

وتعد الشركة خطوة استثمارية واستراتيجية مهمة خلال المرحلة المقبلة، حيث ستمثل الذراع الاستثماري للنادي، وستتولى الشركة مهام إدارة وتشغيل وتسويق العلامة التجارية وكل الحقوق الاستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي، وستكون خاضعة لأنظمة وتشريعات الشركات، ما سيُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.