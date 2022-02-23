تغيير مسمى "رابطة الأحياء" إلى "رابطة الهواة لكرة القدم"

عقدت رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في المملكة الجمعية العمومية (العادية) السادسة (عن بعد) برئاسة رئيس مجلس إدارة الرابطة عادل الفقي، ومشاركة 31 عضواً من أصل 53 عضواً.

وشهد الاجتماع الموافقة على انضمام الرابطة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغيير مسماها إلى ( رابطة الهواة لكرة القدم).

وأوضح الفقي أن العمل تحت مظلة الاتحاد جاء؛ لكون عمل الرابطة الأساسي هو كرة القدم، وأن هذا التحول سيعزز من تحقيق أهداف الرابطة، والذي يأتي في مقدمتها تنظيم أكثر احترافية لرياضة كرة القدم في الأحياء، وزيادة نسبة ممارسي كرة القدم في الأحياء.