حسين المقهوي: إدارة الأهلي لا تفهم شيئاً في كرة القدم

وانتقد لاعب فريق الأهلي إدارة النادي، قائلاً "هذه الإدارة ما كانت تفهم أي شيء في كرة القدم، ففشلت في كل شيء ومن الأفضل أن تغادر هذا الكيان العظيم وتعطي المجال لإدارة أخرى تفهم في هذا المجال".