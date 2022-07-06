حسين المقهوي: إدارة الأهلي لا تفهم شيئاً في كرة القدم

شن حسين المقهوي، لاعب الأهلي السابق، هجوماً لاذعاً على إدارة النادي بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعد حلول الفريق في المركز الخامس عشر بترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وكتب المقهوي عبر حسابه على "سناب شات": "شكراً جمهور الأهلي على وقفتكم الدائمة معنا في كل الظروف التي مر بها النادي"، مضيفاً: "أنا كذلك حزين على الوضع الذي وصل إليه النادي مع الأسف".
وانتقد لاعب فريق الأهلي إدارة النادي، قائلاً "هذه الإدارة ما كانت تفهم أي شيء في كرة القدم، ففشلت في كل شيء ومن الأفضل أن تغادر هذا الكيان العظيم وتعطي المجال لإدارة أخرى تفهم في هذا المجال".
وختم المقهوي؛ الذي انتقل لصفوف فريق الفتح، حديثه بالقول: "تحدثنا كثيراً، ولكن لم يكن أحد يستمع لنا، هذه حال كرة القدم، كنت أتمنى أن أقدم وأعطي كل شيء لإسعاد هذا الجمهور العظيم، ولكن شكراً لجمهور الأهلي".
وأنهت إدارة نادي الفتح يوم الأربعاء إجراءات تعاقدها مع لاعب النادي الأهلي حسين المقهوي لينضم لصفوف فريقها الأول لكرة القدم بعقد احترافي لمدة موسمين حتى2024 .