خلال ثلاثة أسابيع.. إدارة كرة القدم النسائية تختتم برنامج رمضان للناشئات

اختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم برنامج رمضان للناشئات لاكتشاف المواهب الرياضية، الذي أُقيم على مدار ثلاثة أسابيع بمدينتَيْ الرياض وجدة، بإشراف مدربة المنتخب الأول للسيدات "مونيكا ستاب"، ومساعدة المدربة "دنى رجب"، وبقيادة طاقم تدريبي مكوَّن من مدربات وطنيات حاصلات على الرخصة التدريبية B وC.