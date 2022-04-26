خلال ثلاثة أسابيع.. إدارة كرة القدم النسائية تختتم برنامج رمضان للناشئات

اختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم برنامج رمضان للناشئات لاكتشاف المواهب الرياضية، الذي أُقيم على مدار ثلاثة أسابيع بمدينتَيْ الرياض وجدة، بإشراف مدربة المنتخب الأول للسيدات "مونيكا ستاب"، ومساعدة المدربة "دنى رجب"، وبقيادة طاقم تدريبي مكوَّن من مدربات وطنيات حاصلات على الرخصة التدريبية B وC.
واستهدف البرنامج نشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عامًا. ويأتي البرنامج ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارِسات لكرة القدم.
وشهد حفل الختام حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيان، وبعض لاعبات الأخضر الأول للسيدات.