خلال معسكر إسبانيا .. الأخضر يفتتح ودياته بلقاء كولومبيا

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره كولومبيا، في مباراة ودية غدًا الأحد على ملعب "نويفا كوندومينا" بمدينة مورسيا الإسبانية، استعدادًا لكأس العالم "قطر 2022".
وتعد مباراة كولومبيا، أول مواجهة ودية للأخضر خلال المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في مدينة أليكانتي الإسبانية بين 31 مايو - 9 يونيو الجاري، أما المواجهة الثانية فستجمعه بمنتخب فنزويلا في التاسع من الشهر الجاري.
ويسعى المدير الفني للمنتخب السعودي رينارد إلى تجربة أكبر عددٍ من اللاعبين أمام كولومبيا الغائبة عن نهائيات مونديال قطر.
يُذكر أن الأخضر يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه في مجموعة قوية تضم الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.