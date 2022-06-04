خلال معسكر إسبانيا .. الأخضر يفتتح ودياته بلقاء كولومبيا

وتعد مباراة كولومبيا، أول مواجهة ودية للأخضر خلال المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في مدينة أليكانتي الإسبانية بين 31 مايو - 9 يونيو الجاري، أما المواجهة الثانية فستجمعه بمنتخب فنزويلا في التاسع من الشهر الجاري.