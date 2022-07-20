"أوسبينا" حارس النصر الجديد .. "الأب المثالي" يعشق الأسطورة "هيجيتا" ولا ينسى حادثة "المرسيدس"

وبشكل عام لا تتوقف رسائل الحب، فقبل أسابيع قليلة وجّه أوسبينا رسالة محبة إلى زوجته جيسيكا بعدما نشر صورة لها مع طفليهما عبر موقع تبادل الصور إنستغرام، وعلّق عليها بقوله :"يوم سعيد يا قلبي، أشكرك على كونك تلك الأم المميزة. نحن نحبك كثيرًا"، كما نشر صورة رومانسية أخرى تجمعهما قبل ذلك وعلّق عليها بقوله :" قد يكون هناك الكثير من حبي. أنا أحبك!"، وكذلك فقد اعتاد الحارس الدولي نشر صور زوجته مع طفليهما مصحوبة بتعليقات تٌعبّر عن حبه له وامتنانه لدورها في رعاية أسرته، وأشهرها تلك الصور التي ظهرت فيه الأم مع طفليها مع تعليق من اللاعب قال فيه : "الكائنات الأكثر خصوصية، نحن نحبك. عيد أم سعيد!".