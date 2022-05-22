ذكرى 2019 تلوح في الأفق.. السيتي وليفربول وصراع مجنون على لقب البريميرليغ

يمتلك مانشستر سيتي الأفضلية للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية، عندما يخوض اليوم الأحد المرحلة 38 الأخيرة للدوري الإنجليزي.
وسيضمن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقبَ الرابع في خمس سنوات، حال فوزهم على ضيفهم أستون فيلا الـ14 في الترتيب، والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات.
ويعرف "سيتي" تمامًا مرارة الخسارة في اللحظات الأخيرة، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدمًا على ريال مدريد الإسباني.
في المقابل ووفق "الفرنسية"، يحارب ليفربول على جبهتين متبقيتين، بعد حسمه هذا الموسم لقب الكأس وكأس الرابطة في إنجلترا.
فبعد المرحلة الأخيرة من البريميرليغ، يستعد الفريق الأحمر لنهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد في باريس، آملًا في تتويج موسمه بالبطولة.
وسيضفي تواجد أسطورة وسط ليفربول "ستيفن جيرارد" على مقعد المدرب لدى أستون فيلا، نكهةً إضافية على المعركة الأخيرة في الدوري.
ولم يحرز جيرارد أي لقب دوري مع ليفربول خلال 17 عامًا في ملعب أنفيلد؛ لكنه قد يساهم في توفير لقب جديد له من خلال عرقلة سيتي.
وفي حال فوز "سيتي" سيضمن اللقب، وحال خسارته أو تعادله سينتزع ليفربول اللقب بحال خرج فائزًا على ولفرهامبتون الثامن الذي لم يفز في آخر 6 مباريات.
وحال خسارة سيتي (90 نقطة) وتعادل ليفربول (89) وبالتالي تساويهما بالنقاط؛ سيضمن سيتي اللقب منطقيًّا كونه يملك أفضلية فارق ستة أهداف عن ليفربول.
يُذكر أن سيتي أحرز لقب 2019 بتقدمه على ليفربول بفارق نقطة يتيمة (98- 97).