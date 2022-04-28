رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم : استضافة الاتحاد السعودي لمجموعات غرب آسيا نجاح لافت

وتابع آل خليفة في تصريح صحافي، اليوم الخميس: "السعودية تعيش إحدى أكبر نقلاتها الرياضية على الأصعدة كافة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الذي يستحق التقدير والاعتزاز بأدواره اللافتة، وهي إحدى أهم القوى الكروية في القارة الآسيوية بإرثها ومنجزاتها، ولم يكن غريبًا أن تحقق معدلات النجاح الكامل، فبعد نجاحها اللافت العام الماضي في استضافة ثلاث مجموعات، عادت لاستضافة خمس مجموعات تضم 20 فريقًا لعب خلالها 60 مباراة بأربع مناطق تضم 6 ملاعب، وفق أجواء مثالية منظمة لاقت ترحيب وتقدير جميع المشاركين".